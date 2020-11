Teszteléssel vettük fel a harcot a vírus ellen, de ez még csak az első hullám

A világon egyedülálló vállalkozás, bizonytalan kimenetelű kísérlet, vagy átgondolatlan logisztikai művelet? Az elmúlt napokban sokan sokféleképpen jellemezték a hétvégén lezajlott koronavírus-tesztelést. PODCAST

A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola tornaterme mint tesztállomás (Fotó: olvasói felvétel)

Ma még ugyan bizonytalan, hogyan is kell értelmeznünk a vasárnap este véget ért országos COVID-szűrés eredményeit, annyi azonban bizonyos: mégsem fulladt kudarcba a sokak által megkérdőjelezett vállalkozás.

Podcastunkban ezúttal a vasárnap véget ért tesztelést járjuk körül interjúalanyainkkal.

Vendégünk a dunaszerdahelyi Szabó Miklós, aki a Comenius Egyetem orvostanhallgatójaként szombat reggeltől vasárnap estig szolgálatban volt az egyik mintavételi ponton.

Szabó Miklós az egész hétvégén tesztelte a dunaszerdahelyieket

Megszólal Dr. Sándor Ferenc is, aki pozsonyi magyarként felváltva gyógyít az Egyesült Államokban és Szlovákiában. A tengerentúlon covidos betegeket is kezel, tüdőgyógyászként és intenzív osztályos szakorvosként dolgozik, vele arról is beszélgettünk, jó ötlet volt-e egyáltalán a hétvégi tesztelés.

